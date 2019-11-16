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«Понадавали с собой»: Киркоров рассказал, какие гостинцы привез из Баку

, 9:49 | Ниса Мурзанаева Видео 27

Поп-король выступил с большим концертом в столице Азербайджана в рамках гастрольного тура.

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Фото, видео: ТАСС/Прокофьев Вячеслав, 5-tv.ru

Филипп Киркоров недавно выступил с большим концертом в Баку. Певцу устроили в столице Азербайджана по-настоящему королевский прием. Исполнитель рассказал, что проводили в Москву его не менее помпезно. Организаторы выступления и фанаты одарили музыканта на прощание множеством сувениров и местных угощений. Звезда поведал, какие гостинцы привез с гастролей.

«Ковер вышитый, такой коврик на всю семью. Вин, конечно, все понадавали с собой, все эти, бакинские сладости», — поделился знаменитость.

Отечественного поп-короля одарили не только яствами и оригинальными предметами интерьера, но и лишними килограммами. В Баку музыканта постоянно угощали вредной, но вкусной пищей. После злоупотребления лакомствами во время гастролей Филиппу Киркорову пришлось сесть на жесткую диету.

«После этого путешествия в Баку я уже третий день на жесткой диете и на спорте, потому что там у меня произошел зиг-заг по диете, и все, что нельзя было, все было съедено в Баку», — признался певец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об отношении Филиппа Киркорова к спортивным тренировкам.

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