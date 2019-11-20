  1. Пятый канал
  4. Дело, связанное с деятельностью «Водоканала», расследуют в Петербурге

Дело, связанное с деятельностью «Водоканала», расследуют в Петербурге

, 20:00 Эфирная новость 86

В «Водоконале» сообщили, что госпредприятие признано потерпевшим.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com © Albrecht Weißer, 5-tv.ru

Полиция Петербурга расследует дело, связанное с «Водоканалом» — главным поставщиком воды для Северной столицы. По неофициальной информации, у бывших руководителей предприятия прошли обыски. Правоохранителей заинтересовал также топ-менеджмент компании, которая поставляла энергию «Водоканалу».

Отношения «Водоканала» и частной энергосбытовой фирмы давно вызывали вопросы. Так, после проверки контрольно-счетной палаты Петербурга директор госпредприятия Евгений Целиков был отправлен в отставку. Как утверждает член Общественной палаты России, юрист Илья Ремесло, не исключено, что из-за того, что «Водоканал» покупал электроэнергию по завышенной цене, а петербуржцам приходилось переплачивать за воду.

«Там была установлена стабильная формула, и начали выставляться какие-то там совершенно несусветные счета. И с этих пор как раз тарифы и начали расти. И никого это не смущало до тех пор, пока не пришел Беглов и не начал проводить ревизию этого предприятия, поменял там руководителя», — говорит Илья Ремесло, юрист, член Общественной палаты.

В ответе на официальный запрос «Известий» в «Водоканале» факт расследования подтвердили, но заявили, что госпредприятие признано потерпевшим и, кроме того, оказывает необходимое содействие правоохранителям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в «Водоканале» Петербурга прокомментировали масштабные обыски.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.02
0.25 70.85
0.22
Гороскоп на 20 ноября: в конце пути Ретроградный Меркурий открывает путь к успеху

Последние новости

21:07
Торжественную клятву кадета ФСО дали 42 ученика петербургской школы
21:00
Четырехлетняя дочь Климовой исполнила грузинский танец
20:45
Тюменская база отдыха предъявила иск местному жителю за пост о гибели друга на пляже
20:30
Экс-гендиректор «Водоканала» Целиков задержан после утренних обысков
20:23
Российскому участнику «Детского Евровидения-2019» стало плохо на репетиции
20:11
У беременной Оксаны Самойловой обнаружили «букет» серьезных осложнений

Сейчас читают

«Черт, она настоящая?!»: фото «русской Кардашьян» со спины озадачило фанатов
«Не буду ей аплодировать»: Ангелина Вовк возмутилась возвращению Софии Ротару в РФ
Гороскоп на 20 ноября: в конце пути Ретроградный Меркурий открывает путь к успеху

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]