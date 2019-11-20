Дело, связанное с деятельностью «Водоканала», расследуют в Петербурге

Полиция Петербурга расследует дело, связанное с «Водоканалом» — главным поставщиком воды для Северной столицы. По неофициальной информации, у бывших руководителей предприятия прошли обыски. Правоохранителей заинтересовал также топ-менеджмент компании, которая поставляла энергию «Водоканалу».

Отношения «Водоканала» и частной энергосбытовой фирмы давно вызывали вопросы. Так, после проверки контрольно-счетной палаты Петербурга директор госпредприятия Евгений Целиков был отправлен в отставку. Как утверждает член Общественной палаты России, юрист Илья Ремесло, не исключено, что из-за того, что «Водоканал» покупал электроэнергию по завышенной цене, а петербуржцам приходилось переплачивать за воду.

«Там была установлена стабильная формула, и начали выставляться какие-то там совершенно несусветные счета. И с этих пор как раз тарифы и начали расти. И никого это не смущало до тех пор, пока не пришел Беглов и не начал проводить ревизию этого предприятия, поменял там руководителя», — говорит Илья Ремесло, юрист, член Общественной палаты.

В ответе на официальный запрос «Известий» в «Водоканале» факт расследования подтвердили, но заявили, что госпредприятие признано потерпевшим и, кроме того, оказывает необходимое содействие правоохранителям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в «Водоканале» Петербурга прокомментировали масштабные обыски.