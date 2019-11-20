У беременной Оксаны Самойловой обнаружили «букет» серьезных осложнений

Беременная супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова в своем аккаунте в Instagram призналась подписчикам, что нее обнаружили полный набор серьезных осложнений. По ее словам, четвертого ребенка они с мужем планировали, не ожидая при этом, что «интересное» положение наступит так скоро.

«Делаем УЗИ, УЗИ показывает малыша с ручками, ножками и всем остальным, и срок, от которого я просто начинаю рыдать! Я оказалась очень давно и очень сильно беременной», — признается Оксана Самойлова.

Instagram @samoylovaoxana

Несмотря на то, что жена Джигана, по ее словам, чувствовала себя достаточно неплохо, врачи выявили полное предлежание и отслойку плаценты с гематомами. По результатам обследования, Оксане Самойловой было предписано провести остаток отпуска в больнице под капельницами и дома. Женщине было запрещено летать самолетами.

Супруга рэпера рассказала, что врачам удалось стабилизировать ее состояние и будущего ребенка.

«Сейчас все в полном порядке! Вот так бывает оказывается! Подарочек с небес нам прислали и никак иначе», — заключила Оксана Самойлова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беременной Самойловой предстоит сложная операция.