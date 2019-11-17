Беременной Самойловой предстоит сложная операция

Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова на днях сообщила, что ждет четвертого ребенка. Во время викторины «вопрос — ответ» в сторис Instagram модель поделилась подробностями предстоящих родов.

Девушка призналась, что, несмотря на противопоказания и предупреждения врачей, планирует провести операцию кесарево сечение. Об этом сообщает сайт Teleprogramma.pro.

Instagram @samoylovaoxana

На такой риск супруга рэп-исполнителя Джигана ранее шла уже трижды. Поэтому, по словам медиков, очередная подобная процедура может нанести вред организму.

Тем не менее Самойлова хочет провести роды так, как запланировала. Модель уверена, что даже несколько кесаревых сечений могут быть безопасными для здоровья.

Ранее 5-tv.ru писал, что Оксана Самойлова опровергла слухи об ЭКО.