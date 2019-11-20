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  4. Тюменская база отдыха предъявила иск местному жителю за пост о гибели друга на пляже

Тюменская база отдыха предъявила иск местному жителю за пост о гибели друга на пляже

, 20:45 Эфирная новость 28

Руководство турбазы потребовало возбудить уголовное дело в отношении молодого человека за клевету.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © imago stock&people

Санкции грозят и 19-летнему жителю Тюмени. Местная база отдыха предъявила юноше крупный иск за то, что он оставил в соцсетях негативный отзыв. Только вот поводом для этого отзыва стала трагедия.

На пляже, который принадлежит базе отдыха, погиб человек. На месте не было ни спасателей, ни предупреждений об опасности, ни специальной инфраструктуры. Зато деньги за вход на пляж брали регулярно. А вот после публикации гневного отзыва выручка упала.

Владельцы пляжа считают, что их деловой репутации нанесен ущерб. И требуют, чтобы автор отзыва был наказан.

На чьей стороне правда? Дмитрий Акимов разбирался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд признал незаконным договор дарения квартиры Марии Максаковой в Москве.

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