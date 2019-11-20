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  4. Российскому участнику «Детского Евровидения-2019» стало плохо на репетиции

Российскому участнику «Детского Евровидения-2019» стало плохо на репетиции

, 20:23 | Карина Бернтгольц Видео 68

Сейчас Денберел Ооржак находится под наблюдением врачей.

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Фото, видео: Instagram @academy_igorkrutoy, @narine.avagyan.503, РИА Новости / Антон Денисов

13-летнему Денберелу Ооржаку, который вместе с Татьяной Меженцевой будет представлять Россию на «Детском Евровидении», стало плохо во время первой репетиции в Польше на сцене Arena Gliwice. Об этом сообщает MK.RU со ссылкой на пресс-службу «Академии Игоря Крутого»

Издание сообщает, что сейчас ребенок находится под наблюдением медиков. Рядом с ним — его родственники и представители российского делегации.

Финальный этап международного песенного конкурса «Детское Евровидение-2019» пройдет в польском городе Гливице 24 ноября. От России на соревнованиях выступит дуэт Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой с песней «Время для нас». Текст композиции был составлен совместно с девятилетней участницей конкурса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве завершился отбор конкурсантов, которые представят Россию на «Детском Евровидении-2019».

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