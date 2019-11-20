Путин принял участие в инвестиционном форуме «Россия зовет!»

В России сохраняется позитивная экономическая динамика, несмотря на снижение темпов глобального роста. Об этом говорил сегодня президент на 11-м инвестиционном форуме «Россия зовет!». Он открылся в Москве. Это одна из ведущих площадок по привлечению капитала в российскую экономику с участием представителей власти и руководителей крупнейших иностранных и российских корпораций.

«В прошлом году прирост ВВП составил 2,3%. За три квартала текущего года он скромнее, мы это все хорошо знаем — 1,1%. Но со второго полугодия, по оценкам Минэкономразвития, отмечается определенное ускорение роста. Что касается рынка труда, то сокращается безработица. В среднем за январь–сентябрь она составила 4,6% экономически активного населения. Это самое низкое значение в современной истории России», - сказал Путин.

На форуме обсуждали не только экономику. В преддверии нормандского саммита всех интересовало, состоится ли встреча Путина с Зеленским. Главу российского государства спросили об отношениях с украинским лидером.

«Какие у меня отношения с Зеленским. Никаких. Я его не видел никогда, мы с ним не знакомы, но по телефону разговаривали. Мне кажется, что он симпатичный человек, искрений. Он, на мой взгляд, реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе на Донбассе. Насколько он в состоянии это сделать, я пока не знаю, хотя определенные шаги позитивные все-таки были сделаны. Я имею в виду разведение сил и средств в двух населенных пунктах, хотя мне еще вчера военные докладывали, что обстрелы с украинской стороны продолжаются», — прокомментировал российский лидер.

По словам Путина, перспективы развития отношений Москвы и Киева будут зависеть от украинской стороны. Там постоянно звучат тезисы о том, что минские соглашения должны быть пересмотрены. России такие заявления не понятны. Это заведет ситуацию в тупик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин пошутил про «цап-царап» американских технологий.