  1. Пятый канал
  4. Путин принял участие в инвестиционном форуме «Россия зовет!»

Путин принял участие в инвестиционном форуме «Россия зовет!»

, 21:32 Эфирная новость 29

Главу российского государства спросили об отношениях с украинским лидером.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Сергей Карпухин,

В России сохраняется позитивная экономическая динамика, несмотря на снижение темпов глобального роста. Об этом говорил сегодня президент на 11-м инвестиционном форуме «Россия зовет!». Он открылся в Москве. Это одна из ведущих площадок по привлечению капитала в российскую экономику с участием представителей власти и руководителей крупнейших иностранных и российских корпораций.

«В прошлом году прирост ВВП составил 2,3%. За три квартала текущего года он скромнее, мы это все хорошо знаем — 1,1%. Но со второго полугодия, по оценкам Минэкономразвития, отмечается определенное ускорение роста. Что касается рынка труда, то сокращается безработица. В среднем за январь–сентябрь она составила 4,6% экономически активного населения. Это самое низкое значение в современной истории России», - сказал Путин.

На форуме обсуждали не только экономику. В преддверии нормандского саммита всех интересовало, состоится ли встреча Путина с Зеленским. Главу российского государства спросили об отношениях с украинским лидером.

«Какие у меня отношения с Зеленским. Никаких. Я его не видел никогда, мы с ним не знакомы, но по телефону разговаривали. Мне кажется, что он симпатичный человек, искрений. Он, на мой взгляд, реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе на Донбассе. Насколько он в состоянии это сделать, я пока не знаю, хотя определенные шаги позитивные все-таки были сделаны. Я имею в виду разведение сил и средств в двух населенных пунктах, хотя мне еще вчера военные докладывали, что обстрелы с украинской стороны продолжаются», — прокомментировал российский лидер.

По словам Путина, перспективы развития отношений Москвы и Киева будут зависеть от украинской стороны. Там постоянно звучат тезисы о том, что минские соглашения должны быть пересмотрены. России такие заявления не понятны. Это заведет ситуацию в тупик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин пошутил про «цап-царап» американских технологий.

Читайте также

Зеленский намерен обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса

Кремль подтвердил неизменность позиции по транзиту газа через Украину
+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.02
0.25 70.85
0.22
Гороскоп на 20 ноября: в конце пути Ретроградный Меркурий открывает путь к успеху

Последние новости

22:39
«Проблемы на ровном месте»: Багдасарян о решении вопроса с гражданством отца
22:28
Илья Черт рассказал, споет ли на квартирнике вместе с Арбениной
22:18
Заседание попечительского совета в НМИЦ имени Алмазова состоялось в Петербурге
22:06
Троллейбус сбил девушку на пешеходном переходе в Петербурге (18+)
21:55
Экс-министр Абызов перевел в офшоры более 800 миллионов долларов
21:44
«Мастер конспирации»: Избранница Маликова-младшего призналась, что родила ребенка

Сейчас читают

«Не буду ей аплодировать»: Ангелина Вовк возмутилась возвращению Софии Ротару в РФ
Гороскоп на 20 ноября: в конце пути Ретроградный Меркурий открывает путь к успеху
«Собрать вещи и забрать тело»: Родители убитой доцентом аспирантки рассказали о дальнейших действиях

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]