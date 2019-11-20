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«Проблемы на ровном месте»: Багдасарян о решении вопроса с гражданством отца

, 22:39 | Карина Бернтгольц Фото 52

По словам девушки, ее родителю вернули гражданство и попросили прощения за принесенные неудобства.

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Фото, видео: Instagram @049mara, ТАСС / Валерий Шарифулин

26-летняя гонщица Мара Багдасарян, которая ранее жаловалась, что ее отца лишили российского гражданства, сообщила о положительных изменениях в развитии ситуации. На своей странице в Instagram девушка разместила развернутый пост, в котором подробно рассказала, при каких обстоятельствах ее родителю вернули гражданство РФ. К своей публикации блогер прикрепила подтверждающий документ.

«Моему отцу сообщили, что все в порядке! Мы были не правы и приносим свои извинения! Выдали документ, в котором указано, что каким-то чудесным образом, по каким-то вновь открывшимся обстоятельствам проведена повторная проверка и Вы являетесь снова гражданином РФ», — поделилась Багдасарян.

Несмотря на благополучное разрешение ситуации, девушка вместе с отцом намерена разобраться в обстоятельствах произошедшего и обратиться с жалобами в соответствующие инстанции. По ее словам, из-за чьей-то нелепой ошибки серьезно пострадала репутация ее родителя. Поэтому Мара надеется, что виновные будут наказаны.

«Очень жаль, что из-за чьей-то ошибки, невнимательности или еще по каким-либо причинам получаешь такие проблемы. Проблемы на ровном месте», — возмутилась блогер.

Instagram @049mara

Ранее 5- tv.ru сообщал, что Эльмару Багдасаряну прислали письмо, в котором указывается, что его паспорт «считается выданным в нарушение установленного законом порядка».

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