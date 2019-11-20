Экс-гендиректор «Водоканала» Целиков задержан после утренних обысков

Экс-гендиректор «Водоканала» Евгений Целиков задержан после утренних обысков. Об этом 5-tv.ru сообщили в правоохранительных органах.

Как стало известно 5-tv.ru, вместе с Целиковым задержана еще некая женщина. Предположительно, речь идет о растрате средств и превышении полномочий.

Обвинение бывшему гендиректору «Водоканала» ориентировочно предъявят 21 ноября. Следствие намерено ходатайствовать об аресте Целикова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дело, связанное с деятельностью «Водоканала», расследуют в Петербурге.