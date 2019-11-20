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Экс-гендиректор «Водоканала» Целиков задержан после утренних обысков

, 20:30 | Нюра Незванова Срочная новость 150

Полиция Петербурга расследует дело, связанное с «Водоканалом» — главным поставщиком воды для Северной столицы.

Фото: www.globallookpress.com © Albrecht Weißer, 5-tv.ru

Экс-гендиректор «Водоканала» Евгений Целиков задержан после утренних обысков. Об этом 5-tv.ru сообщили в правоохранительных органах.

Как стало известно 5-tv.ru, вместе с Целиковым задержана еще некая женщина. Предположительно, речь идет о растрате средств и превышении полномочий.

Обвинение бывшему гендиректору «Водоканала» ориентировочно предъявят 21 ноября. Следствие намерено ходатайствовать об аресте Целикова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дело, связанное с деятельностью «Водоканала», расследуют в Петербурге.

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