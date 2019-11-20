Торжественную клятву кадета ФСО дали 42 ученика петербургской школы

В Константиновском дворце посвящали в кадеты «Федеральной службы охраны». Клятву дали 42 ученика из 145 школы. Такая торжественная церемония проходит второй раз в истории кадетского движения Петербурга. Шефство над ребятами ФСО взяла ровно год назад. Силовики вместе с учителями обучают юных петербуржцев военному делу, строевой подготовке, воспитывают чувство патриотизма и любовь к Родине.

За тем, как становятся кадетами, следил Павел Панов.

Четко, по-военному, Тимофей Бусуек, дает клятву кадета. Обещание безупречно учиться, служить родине и быть достойным сыном отечества из уст этого, не по-детски рассудительного мальчика, звучит очень убедительно. Стать кадетом Тимофей решил сам еще несколько лет назад. Грезил званием и погонами и вот мечта сбылась.

«Звание кадета — это для меня все! Родина, семья, история России. Гражданский класс просто учится и в 18 лет пойдет в армию. Кадетский класс, он сильнее гражданского, во много раз. После уроков он еще знает военную тему. Стрельба, рукопашка», - рассказывает Тимофей Бусуек, кадет ФСО.

Учеба на отлично, за спиной шесть лет единоборств и победы в крупных соревнованиях. Идеальное здоровье и неподдельный патриотизм. Только таких — самых лучших и принимают в кадетский класс федеральной службы охраны 145 школы.

«Дорогие кадеты, погоны на плечах обязывают ко многому. Вы станете лучшими. От всей души поздравляю вас с принесением клятвы кадеты», — сказал Дмитрий Кочнев, генерал-полковник, директор ФСО.

В воспитанники кадетских классов сегодня были посвящены 42 юных кандидата. Столько же ребят дали клятву и ровно год назад, после того как «Федеральная Служба охраны» подписала соглашение о сотрудничестве со 145 школой. Впервые в истории Петербурга силовая структура стала заниматься воспитанием кадетов.

«Мы провели торжественное мероприятие и подвели итоги занятий с кадетами в течение года. Итоги положительные, все программы и задачи выполнены. Отношение кадетов к занятиям и достижениям военного дела вызывает только похвалу. Количество желающих поступить в кадетские классы по сравнению с прошлым годом возросло, и не может не радовать. Не важно, кем станут после окончания школы наши воспитанники. Те навыки и умения пригодятся в жизни. Всех поздравляю, кто присоединился к кадетскому движению», — сказал Павел Волгин, руководитель службы охраны по северо-западному федеральному округу ФСО России.

Всего в кадетских классах ФСО сейчас обучаются 187 воспитанников. За год патронажа силового ведомства ребята становились лучшими на международных соревнованиях кадетов, побеждали во всероссийских соревнованиях по строевой подготовке. Школа вошла в сотню лучших организаций оборонно-спортивного профиля. Двое выпускников поступили в академию федеральной службы охраны.

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