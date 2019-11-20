Какие поправки внесут в кодекс РФ об административных правонарушениях

Повысить уровень культуры россиян помогут новые поправки в Административный Кодекс. Они коснутся жителей большинства российских регионов.

Главный принцип — «за ошибки надо платить», в прямом смысле.

Во-первых, стоит насторожиться владельцам крупных собак. Инициаторы поправок хотят повысить штраф за выгул пса без намордника, вплоть до 30 тысяч рублей, размер обсуждается.

Обязательные работы или штраф до пяти тысяч грозят так называемым «мелким» хулиганам. В том числе любителям справлять естественную нужду в общественном месте.

Это понятие — общественное место — тоже хотят уточнить: теперь это будут не только улицы, парки, общественный транспорт, но и подъезды, крыши, подвалы и лифты.

Какие еще законодательные нововведения ждут россиян и главное, кто и как будет отлавливать несознательных, выяснила Елена Норкунайте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вейпы и кальяны могут приравнять к обычным сигаретам.