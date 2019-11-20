  1. Пятый канал
  4. Какие поправки внесут в кодекс РФ об административных правонарушениях

Какие поправки внесут в кодекс РФ об административных правонарушениях

, 23:56 Эфирная новость 19

Обязательные работы или штраф до пяти тысяч грозят так называемым «мелким» хулиганам.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Алексей Ефимов, 5-tv.ru

Повысить уровень культуры россиян помогут новые поправки в Административный Кодекс. Они коснутся жителей большинства российских регионов.

Главный принцип — «за ошибки надо платить», в прямом смысле.

Во-первых, стоит насторожиться владельцам крупных собак. Инициаторы поправок хотят повысить штраф за выгул пса без намордника, вплоть до 30 тысяч рублей, размер обсуждается.

Обязательные работы или штраф до пяти тысяч грозят так называемым «мелким» хулиганам. В том числе любителям справлять естественную нужду в общественном месте.

Это понятие — общественное место — тоже хотят уточнить: теперь это будут не только улицы, парки, общественный транспорт, но и подъезды, крыши, подвалы и лифты.

Какие еще законодательные нововведения ждут россиян и главное, кто и как будет отлавливать несознательных, выяснила Елена Норкунайте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вейпы и кальяны могут приравнять к обычным сигаретам.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.02
0.25 70.85
0.22
Гороскоп на 20 ноября: в конце пути Ретроградный Меркурий открывает путь к успеху

Последние новости

0:14
Криштиану Роналду женился на своей давней подруге Джорджине Родригес
0:01
21 ноября — День работника налоговых органов
23:56
Какие поправки внесут в кодекс РФ об административных правонарушениях
23:45
Возбуждено новое дело о хищении на космодроме «Восточный»
23:27
Российский участник «Детского Евровидения-2019» госпитализирован после обморока
23:15
МВД опубликовало видео драки группы руферов с охранниками башни «Москва-Сити»

Сейчас читают

«Не буду ей аплодировать»: Ангелина Вовк возмутилась возвращению Софии Ротару в РФ
Гороскоп на 20 ноября: в конце пути Ретроградный Меркурий открывает путь к успеху
«Собрать вещи и забрать тело»: Родители убитой доцентом аспирантки рассказали о дальнейших действиях

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]