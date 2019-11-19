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Вейпы и кальяны могут приравнять к обычным сигаретам

, 12:51 | Мия Субботина 15

Комитет Думы поддержал введение штрафа за курение электронных сигарет в запрещенных местах.

Фото: РИА Новости / Владимир Песня

Профильный комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который распространяет штрафы за курение электронных сигарет и кальянов в запрещенных местах, сообщает ТАСС. Инициаторами выступили члены Совета Федерации во главе с Валерием Рязанским. Первое чтение законопроекта намечено на 3 декабря.

Авторы предлагают дополнить статью 6.24 Кодекса об административных правонарушениях словами «нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, использования электронных курительных изделий и кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».

Штраф останется таким же: от пятисот до одной тысячи рублей. А за курение кальяна или электронных сигарет на детских площадках нарушителям придется заплатить от двух тысяч до трех тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему россияне стали ощутимо реже покупать сигареты.

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