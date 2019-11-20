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Глава Дагестана доложил Путину о росте зарплат в республике

, 22:49 Эфирная новость 39

Владимир Васильев рассказал президенту РФ об успехах и проблемах в развитии Дагестана.

Фото, видео: ТАСС / Михаил Климентьев, 5-tv.ru

В Кремле завершилась встреча Владимира Путина и главы Дагестана Владимира Васильева. Обсуждали ситуацию в регионе. Васильев рассказал об успехах: снижается уровень бедности, растут зарплаты, повышается качество образования. Но есть и проблемы. В Дагестане стало меньше рабочих мест для высококвалифицированных кадров, глава региона объяснил — почему.

«Высокопроизводительные рабочие места — здесь у нас плохо. Во-первых, потому что мы приостановили пять проектов. Но еще один момент — это то, что сократился оборонный заказ. У нас два мощных предприятия, вы их знаете. Мы говорили с Шойгу, мы с ним говорили, думали, что и как. Мы там кое-что восполняем. У нас интереснейшая тема», — сказал Владимир Васильев.

Глава Дагестана попросил президента дать поручение, чтобы потенциал тех предприятий, которые есть в регионе, использовался полностью.

Также Владимир Путин провел встречу с Владимиром Мединским. Глава Минкультуры рассказал президенту об итогах Петербургского культурного форума, который, по его словам, «превзошел все ожидания».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин принял участие в инвестиционном форуме «Россия зовет!».

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