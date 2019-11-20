Заседание попечительского совета в НМИЦ имени Алмазова состоялось в Петербурге

Качественная медицинская помощь по-прежнему недоступна жителям почти пяти сотен населенных пунктов России. Об этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила на заседании Попечительского совета Центра Алмазова в Петербурге.

Особое беспокойство, по ее словам, вызывает кадровый вопрос. Врачей и медперсонала не хватает в сельской местности, малых городах и на труднодоступных территориях.

«Наиболее действенная мера по ликвидации дефицита медицинских кадров — это создание в кратчайшие сроки эффективной системы целевой подготовки специалистов, отвечающей не только требованиям сегодняшнего дня, но и с запросом на будущее. Нужно срочно обеспечить необходимое качество планирования объемов и направлений подготовки специалистов в соответствии с реальными потребностями медицинских учреждений», — сказала Валентина Матвиенко.

Матвиенко напомнила, что сейчас в сфере первичного звена здравоохранения не хватает 25 тысяч врачей. Нехватка среднего медперсонала еще больше — 130 тысяч специалистов.

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