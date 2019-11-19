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Главврач детской поликлиники на Урале выдает замуж своих сотрудниц

, 20:34 | Василий Заика Видео 12

Руководитель медучреждения уверен, что замужние дамы — самые классные врачи и медсестры.

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Фото, видео: РИА Новости / Наталья Селиверстова

Главный врач челябинской детской поликлиники № 8 Антон Рыжий выдает замуж 25 своих сотрудниц, сообщает URA.RU. Руководитель медучреждения уверен, что самыми классными врачами и медсестрами являются дамы с благополучным семейным климатом.

По оценкам главврача, в настоящий момент 25 его подчиненных в возрасте от 20 до 40 лет не обременены браком. Руководитель, чтобы помочь девушкам обрести мужа, направил обращение в местный филиал Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина с просьбой отобрать соответствующий контингент среди военных и направить желающих для участия в мероприятии «Ярмарка женихов».

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В документе отмечается, что во время встречи, желающие познакомится медработницы и военные, помимо непосредственного общения, будут играть в интеллектуальные игры.

Издание отмечает, что региональный Минздрав уже положительно оценил идею главврача поликлиники по обустройству личной жизни подчиненных.

«Серьезно к этому относиться, конечно, не стоит, но подход креативный», — сказала пресс-секретарь ведомства Марина Сергеева.

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