Что строго-настрого запрещено в Михайлов день 21 ноября
21 ноября верующие чтут одну из главных фигур в православии — Архангела Михаила.
Фото: Wikimedia.org
21 ноября православные верующие отмечают важное событие — в этот день чтут Архангела Михаила, предводителя все ангелов, в том числе и ангелов-хранителей. Праздник был введен еще в середине IV века.
В переводе сан и имя Архангела Михаила означает риторическое «кто как Бог?» в значении «никто не равен Всевышнему». Считается, что при восстании некоторых ангелов против Господа именно Михаил собрал под своим началом всех верных Богу братьев и повел их в бой.
Одно из наиболее известных чудес, совершенных Архангелом Михаилом — чудо в Хонех, что дословно означает «чудо в пещере» или «чудо в расщелине». В городе Фригия жил мужчина, дочь которого страдала от немоты. Архангел явился ему во сне и сказал, что дочь заговорит, если выпьет воды из определенного источника — так и случилось.
В благодарность счастливый отец построил возле источника храм в честь Архангела Михаила и сам принял христианство. Мужчина служил в храме и обратил в свою веру многих многобожников, которые приходили к чудодейственному источнику в поисках исцеления.
Приверженцы старой веры возненавидели его и задумали уничтожить вместе с храмом. Для этого они свели вместе русла двух рек и направили поток на храм. Мужчина, узнав о грозящей беде, стал молиться Архангелу, прося о защите и спасении. Архангел услышал молитвы — он явился к храму и жезлом воздвиг перед храмом пещеру, которая приняла на себя весь поток воды, предназначавшийся храму.
Что нельзя делать 21 ноября
В Михайлов день настрого запрещалось работать — даже домашние дела полагалось переделать накануне или отложить на следующий день. Трудиться в такой праздник считалось великим грехом. Впрочем, в сегодняшних условиях выход на работу зазорным не будет — а вот об источниках дополнительного заработка лучше не думать.
Плохой приметой было мыть голову 21 ноября — на Руси верили, что так можно смыть все благоразумие, пишет «Вечерняя Москва».
Не стоит проводить день в одиночестве. Принято считать, что тот, в чьем доме в Михайлов день будет много гостей, не останется без помощи и поддержки в течение года. А вот тот, кто проведет день один, будет вынужден справляться с трудностями самостоятельно.
Что нужно делать 21 ноября
На Михайлов день принято ходить в баню, чтобы смыть с себя все грехи. Однако приведением в порядок волос стоит заняться в другой день.
На Руси полагали, что 21 ноября — единственный день перед зимой, когда еще можно сыграть свадьбу. Браки, заключенные в этот день, считались благословленными всеми ангелами.
В этот праздник было принято утром отправляться в церковь, а по возвращении богато накрывать стол и принимать гостей до самого вечера.
Приметы на 21 ноября
- Утром иней на траве — зима будет морозная.
- Туман с утра — к оттепели и поздней зиме, которая начнется только через месяц.
- На Михайлов день снег мокрый идет — и весна будет «мокрая», слякотная.
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