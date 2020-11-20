ТОП-5 лучших манипуляторов среди знаков зодиака

Некоторые люди с рождения наделены способностью ловко манипулировать близкими и нередко с возрастом распространяют это свое умение не только на семью, но и на коллег по работе, и вообще на все свое окружение. По мнению астрологов не последнюю роль в этом играют звезды, под покровительством которых родился человек. Журнал «Лиза» рассказал, кому можно давать приз за лучшее психологическое воздействие.

Овен

Представители этого знака зодиака необычайно амбициозны. Как правило, они много мечтают и много трудятся, чтобы воплотить эти мечты в жизнь. И применить разного рода манипуляции для достижения своих целей Овен считает вполне естественным. Благо таким талантом его наградила природа.

Близнецы

Родившиеся под знаком Близнецов больше всего на свете боятся погрязнуть в рутине. Эти яркие люди всегда хотят, чтобы необычным и не похожим на предыдущие был и каждый прожитый ими день. Для того чтобы избежать однообразия и скуки, они не могут обойтись без участия других людей, которых они умело вовлекают в свои захватывающие приключения.

Рак

Представители этого знака редко применяют свой дар на работе и в общении с посторонними людьми, предпочитая манипулировать близкими. Ракам ничего не стоит заплакать, чтобы домашние сделали все так, как им хочется.

Лев

Как и Овны, представители этого огненного знака амбициозны и обожают, когда окружающие восхищаются ими. Они часто пребывают в центре внимания, что открывает перед ними прекрасные возможности добиваться своего с помощью хитрых манипуляций.

Стрелец

Ценящие свободу духа и независимость Стрельцы ненавидят, когда их кто-то осуждает или учит жить. Представители этого знака зодиака убеждены, что все должны любить их такими, какие они есть. В противном случае он либо добьется этого с помощью тонких манипуляций, либо прекратит общение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, представители каких знаков зодиака самые легкомысленные.