Российский участник «Детского Евровидения-2019» госпитализирован после обморока

13-летний Денберел Ооржак, который вместе с Татьяной Меженцевой будет представлять Россию на «Детском Евровидении», упал в обморок на первой репетиции в Польше, после чего был госпитализирован.

Как сообщается в официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter, мальчик почувствовал недомогание, выступая на сцене Arena Gliwice, и ему потребовалась медицинская помощь. Сейчас ребенок находится в местной больнице под наблюдением врачей. Рядом с ним — его бабушка и представители российской делегации.

Отмечается, что Ооржак уже пошел на поправку, однако ночь он проведет в клинике под наблюдением квалифицированных специалистов.

«Мы рады заявить, что он пошел на поправку и что о нем хорошо заботятся. Денберел останется в больнице на ночь, под наблюдением врачей. Вся семья „Детского Евровидения“ направляет ему свою любовь и лучшие пожелания», — говорится в сообщении в Twitter.

Twitter @EurovisionJr

Другая российская конкурсантка «Детского Евровидения — 2019» — Татьяна Меженцева — сообщила в Instagram, что к мальчику в палату никого не пускают. Точный диагноз врачи озвучат уже завтра.

«Главное, что он жив. Завтра утром врачи скажут диагноз, почему это произошло», — написала девочка в соцсети.

Instagram @tanya.mezhentseva

Финальный этап международного песенного конкурса «Детское Евровидение-2019» пройдет в польском городе Гливице 24 ноября. От России на соревнованиях выступит дуэт Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой с песней «Время для нас». Текст композиции был составлен совместно с девятилетней участницей конкурса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве завершился отбор конкурсантов, которые представят Россию на «Детском Евровидении-2019».