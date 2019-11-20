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Возбуждено новое дело о хищении на космодроме «Восточный»

, 23:45 | Анастасия Игонина 32

Предварительно, уголовное дело связано с хищением 250 миллионов рублей при строительстве космодрома.

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Возбуждено еще одно уголовное дело по факту хищения крупной суммы, предназначенной для строительства комплекса на космодроме «Восточный».

В ЗАТО Циолковский ведется строительство стартового комплекса, с которого в полет должны отправляться ракеты-носители «Ангара». Исполнителем госзаказа является «Поволжская строительная компания».

По версии следствия, информация, которая подавалась в управление федерального казначейства Татарстана, была заведомо ложной. В частности, предполагается, что некорректные данные якобы были внесены в документацию об оплате по договору аренды спецтехники. Всего было перечислено порядка 250 миллионов рублей. По предварительной информации, в схеме могли быть задействованы судебные приставы.

Одним из фигурантов дела может быть начальник отдела по Всеволожскому району Управления службы судебных приставов по Ленобласти Андрей Степовой, однако 5-tv.ru не располагает информацией о том, в каком статусе он находится в рамках расследования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК направил в суды более 40 дел о хищениях на «Восточном».

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