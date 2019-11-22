Селфи из космоса! Приложение Spelfie делает фото пользователей над землей

Бесплатное приложение Spelfie покажет фотографии пользователей над землей, пишет Daily Mail.

Spelfie делает снимки с высоты более чем 400 миль. Программа использует камеры на борту спутников наблюдения Земли Airbus. Изображения не показывают крупным планом лицо пользователя, но предназначены для демонстрации ближайших территорий, на которых проходят спортивные или экологические акции.

Недавно, первое селфи из космоса, которое было сделано с помощью Spelfie, показали в документальном фильме ВВС.

На острове Бали в Азии группа активистов движения Bye Bye Plastic Bags («Пока пластиковые пакеты») выступала против загрязнения территорий пластиком.

Spelfie

Камера сквозь дымку облаков зафиксировала на земле надпись «ACT NOW» на пляже и местоположение одной из участниц акции.

Spelfie

Но задача спутников куда глобальнее. Помимо съемки таких экологических проблем, как загрязнение и обезлесение территорий, летательные аппараты помогут показать истинные масштабы стихийных бедствий, пожаров, наводнений и засухи.

Компания Airbus насчитывает почти 50 спутников наблюдения Земли, которые вращаются вокруг нашей планеты и используют оптические камеры для прохождения сквозь облака и получения высококачественных изображений.

Ранее 5-tv.ru писал, что космические гамма-всплески удалось впервые зафиксировать с Земли.