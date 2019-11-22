Новые правила медосмотра в Генпрокуратуре назвали ошибкой Минздрава

В Генеральной прокуратуре РФ назвали ошибкой Министерства здравоохранения новые правила медосмотра. Об этом заявил первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман.

«Видимо, Минздрав совершил ошибку, которая будет исправлена», — цитирует слова чиновника РИА Новости.

По словам Александра Буксмана, в настоящий момент медики по закону не могут делиться с полицией данными пациентов, состоящих на учете в наркодиспансерах. В результате чего, страдающим от алкогольной или наркотической зависимостей могут быть выданы права. Первый заместитель генпрокурора РФ подчеркнул, что проблему нужно «решить комплексно и раз и навсегда».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава Минздрава уволила директора Центра наркологии имени Сербского, которая дала положительный отзыв на новые правила медосмотра российских водителей. Тем временем Минздрав на полгода перенес сроки изменения медосмотра для автомобилистов.