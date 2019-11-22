В Петербурге открыли памятник изобретателю АК-47 Михаилу Калашникову

В честь столетнего юбилея изобретателя в Петербурге открыли памятник Михаилу Калашникову. Бронзовая скульптура, где изобретатель изображен в виде солдата с автоматом в руке, появилась у входа в Военно-исторический музей артиллерии. Именно в нем хранится крупнейшая в мире коллекция выдающегося оружейника. Уникальные экспонаты Калашников в свое время привез в учреждение лично.

«И передавая ее в каталоге, он лично написал — передаю свою коллекцию в артиллерийский музей. Считаю, что это послужит дальнейшему патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации», — сказал на открытии памятника директор Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Валерий Крылов.

Кстати, на этом торжества не закончились. В президентской библиотеке оформили выставку посвященную Калашникову. В экспозиции представлены уникальные документы, личные вещи и образцы оружия, в том числе и легендарный автомат АК-47.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о конфузе, который случился при установке памятника Михаилу Калашникову в Москве.