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  4. В Петербурге открыли памятник изобретателю АК-47 Михаилу Калашникову

В Петербурге открыли памятник изобретателю АК-47 Михаилу Калашникову

, 16:36 Эфирная новость 115

Бронзовая скульптура появилась у входа в Военно-исторический музей артиллерии.

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Фото, видео: ТАСС / Александр Демьянчук, 5-tv.ru

В честь столетнего юбилея изобретателя в Петербурге открыли памятник Михаилу Калашникову. Бронзовая скульптура, где изобретатель изображен в виде солдата с автоматом в руке, появилась у входа в Военно-исторический музей артиллерии. Именно в нем хранится крупнейшая в мире коллекция выдающегося оружейника. Уникальные экспонаты Калашников в свое время привез в учреждение лично.

«И передавая ее в каталоге, он лично написал — передаю свою коллекцию в артиллерийский музей. Считаю, что это послужит дальнейшему патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации», — сказал на открытии памятника директор Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Валерий Крылов.

Кстати, на этом торжества не закончились. В президентской библиотеке оформили выставку посвященную Калашникову. В экспозиции представлены уникальные документы, личные вещи и образцы оружия, в том числе и легендарный автомат АК-47.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о конфузе, который случился при установке памятника Михаилу Калашникову в Москве.

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