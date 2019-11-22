В Генпрокуратуре назвали ошибкой новые правила освидетельствования водителей

Минздрав, вводя новые правила освидетельствования автомобилистов, допустил ошибку, которая будет исправлена. Об этом заявил первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман в Екатеринбурге.

«Органы МВД, ГИБДД в частности, не обладают полнотой информации относительно состоящих на учете лиц», — отметил он.

Буксман пояснил, что из-за разночтений в законодательстве, в частности, о здравоохранении и о МВД, информация об алко- и наркозависимых людях не передается именно в органы внутренних дел, «и они не знают, что лицо, претендующее на получение водительских прав, состоит на учете».

«Мы об этом информировали в свое время и Минздрав, и МВД, и правительство РФ с тем, чтобы эту проблему решить комплексно и раз и навсегда. Но вот видимо Минздрав нашел такой способ — необычный — решения этого вопроса и совершил ошибку, которая будет исправлена», — резюмировал он.

21 ноября министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова уволила директора Центра наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая дала положительный отзыв на новую систему медосмотра водителей. Минздрав принял решение отложить дату вступления в силу нового порядка медосмотра для водителей. Тесты, а именно анализ крови и мочи на наркотики и злоупотребление алкоголем, будут проводиться при получении водительских прав с 1 июля 2020 года.

В связи с нововведением Минздрава появились опасения, что цены на справки для водителей, по данным СМИ, могут вырасти в разы. В ряде городов, в частности у наркологических диспансеров в Воронеже, Оренбурге, Рязани, Ярославле и Рыбинске, выстроились очереди из желающих пройти медосмотр по старой цене. Президент России Владимир Путин назвал такое повышение цен чушью.

В Екатеринбурге 22 ноября прошла встреча генерального прокурора Юрия Чайки с бизнес-сообществом Уральского федерального округа. Глава ведомства отметил, что формат личных встреч с предпринимателями был отработан в рамках Восточного экономического форума. Чайка подчеркнул, что ему нравится «такое прямое, живое общение», и аналогичные встречи, по его словам, пройдут в Приволжском, Северо-Западном и Южном федеральных округах.