«Контракта нет»: режиссер «Джокера» ответил на слухи о съемках нового фильма

Режиссер фильма «Джокер» Тодд Филлипс прокомментировал слухи о продолжении «Джокера». Об этом сообщает издание IndieWire.

По словам Филлипса, сейчас не заключено никаких сделок и не разрабатывается сценарий нового фильма.

«Контракта нет», — подчеркнул Тодд.

Но, по его словам, также в настоящее время весь процесс находится на стадии переговоров с руководством студии Warner Bros.

«Вот, что на самом деле происходит с сиквелом. Естественно, мы с Хоакином обсуждали такую возможность, также во время пресс-тура по городам и странам — Торонто, Венеции и прочим местам — у нас были совместные обеды с главами Warner Bros, которые периодически спрашивали: „А не думали ли вы…?“. Но, если говорить о каком-то юридическом статусе, то никаких контрактов пока не подписано даже о написании сценария», — заявил Тодд Филлипс.

Также он заявил, что актеру Хоакину Фениксу, сыгравшему роль Джокера, пока не поступало предложений об участии в новых съемках в сиквеле.

Фильм «Джокер» собрал более одного миллиарда долларов и стал самым прибыльным фильмом комиксов, когда-либо выпущенным.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что могли бы узнать зрители в новой части «Джокера».