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Вина Крыма и Кубани взяли Гран-при Международного конкурса виноделов-2019

, 18:11 | Сергей Зеленский Эксклюзивное интервью 78

Председатель Союза виноградарей и виноделов России, журналист Дмитрий Киселев подчеркнул необходимость делать акценты на отечественных сортах.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Мальгавко, 5-tv.ru

Гран-при ХXIII Международного профессионального конкурса вин и спиртных напитков в 2019 году достался крымским и кубанским винам.

В номинации «Вина виноградные и плодовые» победило сухое красное вино географического наименования «Ребо Дивноморское» 2015 года производства АО «Дивноморье» (Краснодарский край), в номинации «Вина игристые» — коллекционное российское шампанское брют белое «Новый Свет. Парадизио» крымского «Завода шампанских вин «Новый Свет».

Авторитетное состязание виноделов проходило под эгидой Международной организации винограда и вина (OIV), которая регулирует производство этого напитка по всему миру, а также при поддержке Российской академии наук. В жюри конкурса — российские специалисты и эксперты из ведущих винодельческих стран мира. Этот конкурс — единственный в России подобного уровня.

В ходе мероприятия председатель Союза виноградарей и виноделов России, телеведущий Дмитрий Киселев подчеркнул, что необходимо «делать акценты на отечественных сортах, потому что всем интересно, что растет в России».

«Есть такое понятие — „автохтомные“ сорта, то есть что растет только у нас. И нужно делать акцент на образовании. У нас вообще не выпускают специалистов виноделов, у нас 14 кафедр, которые выпускают специалистов по бродильным технологиям — это медовуха, квас, пиво там», — сказал он.

5-tv.ru

Конкурс проходил во Всероссийском научно-исследовательском институте пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности. Всего за право называться лучшим боролись 340 образцов вин и крепких напитков из 17 стран — России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Аргентины, Белоруссии, Германии, Грузии, Израиля, Испании, Италии, Казахстана, Молдовы, Новой Зеландии, Узбекистана, Франции и Чили. Их дегустировали 19 сомелье, восемь из которых — зарубежные.

Ранее Дмитрий Киселев рассказал, как поставить Россию на винную карту планеты.

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