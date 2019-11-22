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Победить в конкурсе «Самая красивая страна» можно, сделав фото на смартфон

, 18:26 | Анастасия Игонина Видео 80

Прием заявок на VI фотоконкурс Русского географического общества продлится еще несколько месяцев.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Klaus-Peter Wolf

Русское географическое общество (РГО) приглашает всех любителей фотографии присоединиться к VI фотоконкурсу «Самая красивая страна». Участвовать можно даже не имея в своем распоряжении ничего, кроме смартфона!

Как сообщают организаторы состязания, к участию принимаются снимки, сделанные на территории России. Профессиональным фотографом быть совершенно не обязательно — достаточно иметь любовь к этому виду искусства.

Для участников конкурса заявлены десять номинаций, в том числе — категория «Снято на смартфон». А в экспертное жюри, оценивающее работы, включены глава Минобороны и самого РГО Сергей Шойгу, музыкант и телеведущий Сергей Шнуров, а также востребованные российские фотографы.

«Такой принцип формирования жюри позволяет конкурсу выйти за рамки профессионального сообщества фотографов», — объясняют организаторы конкурса.

Юные любители фотографии тоже не останутся без возможности попробовать себя — для детей младше 17 лет проходит конкурс «Самая красивая страна глазами ребенка». Участникам этого творческого состязания предлагаются четыре номинации: «Пейзаж», «Мир животных», «Мир людей» и «Макромир».

Победители конкурса для детей получат в награду профессиональные фотокамеры. Участников основного конкурса наградят финансово — авторам лучших снимков достанется по 250 тысяч рублей. Прием работ продлится до 31 января 2020 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что конкурс «Учитель будущего» стартовал в России.

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