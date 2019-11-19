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Конкурс «Учитель будущего» стартовал в России

, 15:26 Эфирная новость 57

Конкурс направлен на выявление лучших специалистов страны.

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Фото, видео: РИА Новости / Павел Комаров, 5-tv.ru

В России стартовал масштабный педагогический конкурс «Учитель будущего». В рамках этого проекта по всей стране будут искать преподавателей, которые применяют инновационные подходы и необычные способы обучения. Успешные практики планируют внедрить во все российские школы. Профессиональный конкурс запустила президентская платформа «Россия — страна возможностей».

«Основная философия национального проекта нашла свое отражение в новом отраслевом конкурсе. Он запускает некий вектор для работы нашей огромной команды учительского сообщества и естественно он устремлен во благо, в развитие наших детей», — заявила заместитель министра просвещения России Марина Ракова.

На реализацию федерального проекта выделили 15,5 миллиарда рублей и шесть лет. За это время как минимум половина всех педагогических работников страны должна улучшить результаты своей работы. В рамках проекта будут созданы центры непрерывного повышения квалификации и оценки профессионального мастерства учителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что учительница порезала ножницами одежду школьника в Петербурге.

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