  1. Пятый канал
  4. «Хочу в баню, борщ и сугроб!»: Ивлеева пожаловалась на жизнь в командировке

«Хочу в баню, борщ и сугроб!»: Ивлеева пожаловалась на жизнь в командировке

, 18:55 | Анастасия Игонина Видео 3 541

Телеведущая сняла смешное видео о тоске по обеду и рассказала, чего ей не хватает за границей.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @_agentgirl_

Настя Ивлеева развеселила поклонников коротким видео о том, как проходит ее командировка. Сейчас звезда «Орла и Решки» находится за рубежом и снимает новый выпуск тревел-шоу.

В опубликованном в Instagram ролике Настя пошутила на тему того, что основные ее мысли в рабочем процессе — о том, когда будет обед. Также девушка рассказала, что скоро на несколько дней вернется в Россию. Ивлеева призналась, что очень соскучилась по традиционным для родины вещам.

«Хочу в баню, борщ и сугроб! А еще я купила себе розовую шубу и уже жду не дождусь, когда буду в ней щеголять», — заявила звезда.

Instagram @_agentgirl_

Многие фолловеры отметили, что вопросом об обеде и сами задаются на протяжении всего рабочего дня. Причем часто — сразу же после обеденного перерыва.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Настя Ивлеева «блеснула» знаниями на YouTube-шоу.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.71
-0.13 70.52
-0.18
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 ноября по 1 декабря

Последние новости

1:58
«Не стесняйтесь!»: Савельева устроила «грязные» танцы на свадьбе дочери мужа
1:42
Пожар в многоквартирном жилом доме в подмосковном Королеве ликвидирован
1:26
«Устали от гастролеров»: Пушков прокомментировал слова директора Ротару о травле
1:00
Полиция оштрафовала Noize MC за мат на сцене во время баттла со Шнуровым
0:46
Футболист «Челси» станцевал стриптиз в ночном клубе в Дубае
0:26
Звездный диетолог нашла общую причину смерти Началовой, Гундаревой и Гурченко

Сейчас читают

«Нормальный человек бы развелся»: Лена Миро о браке Брежневой и Меладзе
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 ноября по 1 декабря
Идеальная совместимость: у каких пар по знаку зодиака рождаются супердети

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]