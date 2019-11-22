«Хочу в баню, борщ и сугроб!»: Ивлеева пожаловалась на жизнь в командировке

Настя Ивлеева развеселила поклонников коротким видео о том, как проходит ее командировка. Сейчас звезда «Орла и Решки» находится за рубежом и снимает новый выпуск тревел-шоу.

В опубликованном в Instagram ролике Настя пошутила на тему того, что основные ее мысли в рабочем процессе — о том, когда будет обед. Также девушка рассказала, что скоро на несколько дней вернется в Россию. Ивлеева призналась, что очень соскучилась по традиционным для родины вещам.

«Хочу в баню, борщ и сугроб! А еще я купила себе розовую шубу и уже жду не дождусь, когда буду в ней щеголять», — заявила звезда.

Instagram @_agentgirl_

Многие фолловеры отметили, что вопросом об обеде и сами задаются на протяжении всего рабочего дня. Причем часто — сразу же после обеденного перерыва.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Настя Ивлеева «блеснула» знаниями на YouTube-шоу.