Киноактриса Фанни Ардан поделилась секретами женской красоты

Французская киноактриса Фанни Ардан приехала в Россию на премьеру кинокартины «Прекрасная эпоха» режиссера Николя Бедоса, которая состоится 28 ноября. Кинодива в интервью газете Metro рассказала о своей фигуре и о секретах женской красоты.

Фанни Ардан в свои 70 лет выглядит потрясающе. Она рассказала, что исключительно благодаря генетике у нее такая стройная фигура.

«Отец у меня был очень стройный, худой человек, он был кавалерист. Бабушка моя тоже была худая. Но когда мы приходим в этот мир… тут как в покере — как карты лягут на стол. Мои сложились так. Моя мама, кстати, была кругленькая, и она как раз всю жизнь сидела на диете. Папа терпеть этого не мог, и в конце концов сказал ей: „Я предпочитаю толстушек!“», — отметила артистка.

Причем актриса уточнила, что спортом она не занималась, так как считает, что жизнь слишком коротка и надо тратить время на то, что действительно любишь. Также знаменитость подчеркнула, что считает важным, чтобы женщины красились и использовали макияж. Ведь это определенное средство защиты кожи.

«Я крашусь и на выход, и для себя, для своей внутренней жизни. Если я совсем не крашусь, это значит, что я вдруг потеряла желание жить, потеряла вкус к жизни. И тогда я, конечно, выхожу без макияжа, но одновременно как бы и говорю: „Вы мне все так надоели, что я с вами жить не хочу!“ Я думаю, что, когда женщина переживает любовную драму, она перестает краситься… потому что начинает плакать», — отметила Ардан.

Кинодива также высказалась по поводу духов. Сейчас знаменитость предпочитает тяжеловатые арабские ароматы. Она считает, что ароматы и макияж — изобретение Востока, а не Запада, как принято считать.

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