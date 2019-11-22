  1. Пятый канал
  4. Стал известен полный файткард турнира с участием Емельяненко и Кокляева

Стал известен полный файткард турнира с участием Емельяненко и Кокляева

, 22:36 | Сергей Зеленский Эксклюзивное интервью 336

Один из самых ожидаемых поединков состоится уже через неделю — 29 ноября.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @alexemelyanenko, 5-tv.ru

Стали известны имена всех участников турнира, в котором самым ожидаемым поединком станет бой пауэрлифтера Михаила Кокляева и бойца ММА Александра Емельяненко.

Как передает РЕН, состязания откроют спортсменки полулегкой весовой категории Валерия Родионова и Дарья Кутырова, вслед за ними сразятся бойцы в супертяжелом весе — российский боец Вартан Арутюнян и мастер спорта Украины Иван Безверхий.

Третьими на ринг выйдут представители легкой весовой категории — кандидат в мастера спорта и победитель первенства Москвы по боксу Владимир Мышев и мастер спорта Грузии по боксу и кикбоксингу Цотне Султанишвили.

В пятом бою встретятся легковесы Вячеслав Летовальцев, являющийся мастером спорта России по боксу, и чемпион Узбекистана по боксу Мухамадсалим Сотволдиев.

Всего 29 ноября на московской «ВТБ Арене» сразятся восемь пар бойцов. Ранее сообщалось, что помимо Емельяненко и Кокляева на ринге встретятся Максим Новоселов и Алексей Гончаров, а также Эдгар Гукасян и танзаниец Кулва Бушири.

Боец смешанных единоборств, бывший чемпион мира по версии ProFC Александр Емельяненко считает, что формат предстоящего поединка позволит поднять у зрителей интерес к спорту в целом.

«Так и должен продвигаться любой вид спорта, тем более профессиональный. Сейчас чистый спорт уже не интересен никому. Сейчас интересная составляющая — спорт и шоу», — рассказал он 5-tv.ru.

Емельяненко также высказался о возможном итоге предстоящего поединка с Кокляевым.

«Ну окончание — это победа, конечно моя», — сказал он, добавив, что это «самый ожидаемый бой».

Ранее 5-tv.ru показывал, как Александр Емельяненко тренируется перед боем с Кокляевым.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.71
-0.13 70.52
-0.18
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 ноября по 1 декабря

Последние новости

1:58
«Не стесняйтесь!»: Савельева устроила «грязные» танцы на свадьбе дочери мужа
1:42
Пожар в многоквартирном жилом доме в подмосковном Королеве ликвидирован
1:26
«Устали от гастролеров»: Пушков прокомментировал слова директора Ротару о травле
1:00
Полиция оштрафовала Noize MC за мат на сцене во время баттла со Шнуровым
0:46
Футболист «Челси» станцевал стриптиз в ночном клубе в Дубае
0:26
Звездный диетолог нашла общую причину смерти Началовой, Гундаревой и Гурченко

Сейчас читают

«Нормальный человек бы развелся»: Лена Миро о браке Брежневой и Меладзе
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 ноября по 1 декабря
Идеальная совместимость: у каких пар по знаку зодиака рождаются супердети

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]