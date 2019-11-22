Стал известен полный файткард турнира с участием Емельяненко и Кокляева

Стали известны имена всех участников турнира, в котором самым ожидаемым поединком станет бой пауэрлифтера Михаила Кокляева и бойца ММА Александра Емельяненко.

Как передает РЕН, состязания откроют спортсменки полулегкой весовой категории Валерия Родионова и Дарья Кутырова, вслед за ними сразятся бойцы в супертяжелом весе — российский боец Вартан Арутюнян и мастер спорта Украины Иван Безверхий.

Третьими на ринг выйдут представители легкой весовой категории — кандидат в мастера спорта и победитель первенства Москвы по боксу Владимир Мышев и мастер спорта Грузии по боксу и кикбоксингу Цотне Султанишвили.

В пятом бою встретятся легковесы Вячеслав Летовальцев, являющийся мастером спорта России по боксу, и чемпион Узбекистана по боксу Мухамадсалим Сотволдиев.

Всего 29 ноября на московской «ВТБ Арене» сразятся восемь пар бойцов. Ранее сообщалось, что помимо Емельяненко и Кокляева на ринге встретятся Максим Новоселов и Алексей Гончаров, а также Эдгар Гукасян и танзаниец Кулва Бушири.

Боец смешанных единоборств, бывший чемпион мира по версии ProFC Александр Емельяненко считает, что формат предстоящего поединка позволит поднять у зрителей интерес к спорту в целом.

«Так и должен продвигаться любой вид спорта, тем более профессиональный. Сейчас чистый спорт уже не интересен никому. Сейчас интересная составляющая — спорт и шоу», — рассказал он 5-tv.ru.

Емельяненко также высказался о возможном итоге предстоящего поединка с Кокляевым.

«Ну окончание — это победа, конечно моя», — сказал он, добавив, что это «самый ожидаемый бой».

Ранее 5-tv.ru показывал, как Александр Емельяненко тренируется перед боем с Кокляевым.