Гороскоп на 23 ноября: Солнце в знаке Козерога сулит перемены в жизни

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 23 ноября, большинству знаков зодиака рекомендуется переосмыслить свою жизнь. Кому-то нужно найти новое хобби, а кому-то открыть свое сердце новым отношениям.

♈ Овен

Не перекладывайте постоянно ответственность на других, Овны. Начните отвечать за собственные действия. Это сделает вас надежнее в глазах других людей, а также создаст пространство для любви и гармонии в ваших отношениях.

Космический совет: возьмите на себя ответственность за свои действия.

♉ Телец

Суббота напомнит Тельцам, что ваш самый большой враг находится в вашей голове. Не слушайте внутренний голос, убеждающий вас в неспособности стать лучшим или счастливым. Начните сознательно творить свою судьбу: мыслите позитивно и посвятите себя реализации собственных желаний.

Не нужно слушать других людей: добиться успеха можно только, поднявшись над болтовней, которая тянет вас вниз.

Космический совет: помните, вы сами творите свою судьбу.

♊ Близнецы

Никто не сможет повлиять на вас, пока вы им не позволите. Имейте это в виду, если окажитесь в сложной ситуации. Близнецам важно следить за своим эмоциональным состоянием. Не нужно стесняться обратиться к специалисту в тяжелой ситуации.

Помните, что место для счастья может появится, только если освободить его от ошибок прошлого.

Космический совет: если сомневаетесь, выбирайте любовь.

♋ Рак

Помните, что карма не вознаграждает и не наказывает людей. Она просто дает человеку то, что он заслужил. Если вам кажется, что карма начала вам мстить, постарайтесь прекратить думать о ней. Вместо этого спокойно проанализируйте произошедшее и отыщите способ изменить ситуацию. Только это станет ключом к решению проблем.

Космический совет: не зацикливайтесь на своих переживаниях.