Гороскоп на 23 ноября: Солнце в знаке Козерога сулит перемены в жизни

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 23 ноября, большинству знаков зодиака рекомендуется переосмыслить свою жизнь. Кому-то нужно найти новое хобби, а кому-то открыть свое сердце новым отношениям.
♈ Овен
Не перекладывайте постоянно ответственность на других, Овны. Начните отвечать за собственные действия. Это сделает вас надежнее в глазах других людей, а также создаст пространство для любви и гармонии в ваших отношениях.
Космический совет: возьмите на себя ответственность за свои действия.
♉ Телец
Суббота напомнит Тельцам, что ваш самый большой враг находится в вашей голове. Не слушайте внутренний голос, убеждающий вас в неспособности стать лучшим или счастливым. Начните сознательно творить свою судьбу: мыслите позитивно и посвятите себя реализации собственных желаний.
Не нужно слушать других людей: добиться успеха можно только, поднявшись над болтовней, которая тянет вас вниз.
Космический совет: помните, вы сами творите свою судьбу.
♊ Близнецы
Никто не сможет повлиять на вас, пока вы им не позволите. Имейте это в виду, если окажитесь в сложной ситуации. Близнецам важно следить за своим эмоциональным состоянием. Не нужно стесняться обратиться к специалисту в тяжелой ситуации.
Помните, что место для счастья может появится, только если освободить его от ошибок прошлого.
Космический совет: если сомневаетесь, выбирайте любовь.
♋ Рак
Помните, что карма не вознаграждает и не наказывает людей. Она просто дает человеку то, что он заслужил. Если вам кажется, что карма начала вам мстить, постарайтесь прекратить думать о ней. Вместо этого спокойно проанализируйте произошедшее и отыщите способ изменить ситуацию. Только это станет ключом к решению проблем.
Космический совет: не зацикливайтесь на своих переживаниях.
♌ Лев
В этот выходной не нужно стремиться понравиться всем окружающим. Лучше провести время наедине со своими близкими. Например, в компании, в которой можно оставаться собой. Особенно этот совет полезен тем, кто находится в начале романтических отношений. Суббота как нельзя лучше подойдет для совместного отдыха в парке или просмотра фильма в пижаме.
Космический совет: проведите время наедине с близкими или любимым человеком.
♍ Дева
Девам стоит посвятить выводные не вечеринкам, а домашним делам. Ухаживание за цветами, питомцами и общение с любимыми принесет радость и заряд вдохновения. Также стоит уделить время саморазвитию: звезды будут благоволить вам.
Космический совет: посвятите себя домашним делам.
♎ Весы
Этот день как нельзя лучше подойдет для поиска нового занятия или хобби. Оно позволит разбавить рутину и найти заряд мотивации. Например, можно задуматься о фитнесе или здоровом питании. Они могут не только стать новым увлечением, но и улучшат здоровье.
Космический совет: обновите абонемент в спортзале.
♏ Скорпион
Суббота открывает перед Скорпионами множество путей. Если не сможете выбрать один из них, проделайте простую мысленную работу: представьте, какой итог вас ждет в конце каждого из путей, и соотнесите его со своей целью.
Помните, что иногда не нужно выбирать самый простой путь. Выход из зоны комфорта может неожиданно выгодно сказаться на вашей жизни.
Космический совет: сделайте выбор, который лучше всего отвечает вашим целям.
♐ Стрелец
Ничего страшного, если любовные отношения привели к совсем иному результату, нежели вы ожидали. Не позволяйте разбитому сердцу отгородить себя от других людей.
Лучше всего найти в себе силы простить и отпустить тех, кто не смог быть с вами. Помните, что прощение нужно не столько ради них, сколько ради освобождения от печали.
Космический совет: найдите в себе силы снова любить.
♑ Козерог
Козероги мечтают встретить человека, отношения с которым будут построены на абсолютной искренности и станут идеальными. Важно помнить, что иногда это получается само собой, а иногда требует некоторых усилий. Необходимость их приложить, не означает, что вы не с тем человеком.
Космический совет: Принятие недостатков близкого человека, позволит улучшить отношения.
♒ Водолей
О, быть влюбленным и чувствовать себя ужасно одиноким одновременно! Вы не прокляты, Водолеи. Прекратите себя жалеть. Вместо того, чтобы предполагать худшее, спросите: «Стоит ли прилагать усилия ради сохранения отношений?».
Если ответ положительный пойдите человеку навстречу, даже если гордость не позволяет это сделать. Ваш партнер встретит вас на полпути, если увидит, что вы прикладываете усилия.
Космический совет: откройтесь для общения.
♊ Рыбы
Рыбы, ждите изменений в отношениях в эту субботу. Вечер может закончиться настолько романтично, что будет напоминать сцену из кино. Если вы уже встретили кого-то, этот день поможет усилить химию между вами. Для этого достаточно рискнуть и сделать то, чего вы раньше боялись.
Космический совет: откройте сердце любви и страсти.
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