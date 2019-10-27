Модель Деми Роуз похвасталась сочными формами в образе секси-Малефисенты

Популярная Instagram-модель из Британии Деми Роуз поделилась с подписчиками новыми фото и видео. 24-летняя манекенщица, полюбившаяся публике за сочные формы, показала, как отдыхает на хэллоуинской вечеринке в Лондоне.

На праздник звезда пришла в откровенном синем боди, украшенном многочисленными сверкающими камнями, и черных ботильонах на огромной платформе. На голове знаменитости красовались рожки а-ля Малефисента, а в волосах переливались длинные ленточки со стразами. Маскарадный образ Деми Роуз чудесно дополнили яркий макияж и серебряная сумочка на плече.

Instagram @demirosemawby

Поклонники модели пришли в полнейший восторг от новых снимков и видео кумира. Фанаты принялись расхваливать и внешние данные Деми Роуз, и ее потрясающий наряд. За несколько часов фото британской красавицы набрало более 300 отметок «мне нравится» и около двух тысяч восхищенных комментариев.

«Чудесная дьяволица!»

«Ты лучшая!»

«Черт, что за королева?!»

«Потрясающий наряд!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британская фитоняшка Деми Роуз обнажилась посреди пустыни.