Китай вывел на орбиту еще два спутника навигационной системы Beidou

Китай успешно вывел на околоземную орбиту два спутника навигационной системы Beidou-3. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение КНР, космические аппараты М-19 и М-20 стартовали с космодрома Сичан с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-3B» в 8:55 по местному времени (в 3:55 по московскому).

Это был уже 319 запуск ракеты серии «Чанчжэн». На сегодняшний день Поднебесная вывела на орбиту уже 51 спутник глобальной навигационной системы Beidou. Завершить ее создание Китай планирует в 2020 году. Кроме того, КНР реализует программу освоения Луны, а также исследует астероиды. В ближайшие пять лет китайские ученые собираются приступить к активному изучению поверхности Марса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о китайской программе освоения Луны. В январе луноход «Юйту-2» передал на Землю снимки темной стороны Луны.