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Нелепое свидание: Школьник из Владивостока, взявший машину родителей, попал в ДТП

, 11:19 | Карина Бернтгольц Фото 298

Автомобиль въехал в здание магазина на остановке «Покровский парк».

Фото: www.globallookpress.com © imagebroker/Jacek Bilski

15-летний школьник из Владивостока решил удивить 18-летнюю возлюбленную и отправился с ней кататься на родительской машине Audi. В результате свидание закончилось аварией. Недалеко от автобусной остановки «Покровский парк» подросток, находившийся за рулем машины, протаранил здание магазина. Об этом сообщает DEITA со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.

В результате инцидента магазину был причинен серьезный ущерб — от него осталась только крыша, отмечается на сайте. Участники ДТП, к счастью, не пострадали. Автомобиль также получил механические повреждения.

По словам отца несовершеннолетнего юноши, мальчик уехал на родительском автомобиле в тот момент, когда мужчина он спал. Мужчина не догадывался, что его ребенок планирует кататься на семейном авто.

Тем не менее родителям подростка предстоит нести ответственность за поступок своего сына. Они должны будут компенсировать материальный ущерб, причиненный в результате ДТП.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пять человек погибли в ДТП с участием отечественного легкового автомобиля ВАЗ-2106 и КАМАЗа на трассе Моздок — Прохладный в Северной Осетии.

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