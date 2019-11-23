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  4. Пятеро молодых людей погибли в ДТП с КАМАЗом в Северной Осетии

Пятеро молодых людей погибли в ДТП с КАМАЗом в Северной Осетии

, 8:41 | Светлана Шевченко Фото 1 658

Страшная авария произошла около полуночи на трассе Моздок — Прохладный.

Фото: МЧС РФ по республике Северная Осетия

Пять человек погибли в ДТП с участием отечественного легкового автомобиля ВАЗ-2106 и КАМАЗа на трассе Моздок — Прохладный в Северной Осетии.

Как сообщает региональный МЧС, авария произошла около полуночи на 11 километре автодороги. Все погибшие в возрасте от 19 до 26 лет находились в легковушке.

На кадрах с места видно, что шансов выжить у молодых людей не было. КАМАЗ буквально подмял под себя отечественную «шестерку». Спасателям пришлось вырезать тела погибших из искореженного до неузнаваемости автомобиля.

МЧС РФ по республике Северная Осетия

Обстоятельства аварии уточняются.

5-tv.ru публикует список погибших:

  1. Вячеслав Б., 2000 года рождения
  2. Владислав К., 1998 года рождения
  3. Виктор Ц., 1993 года рождения
  4. Сергей Г., 2001 года рождения
  5. Денис Р., 2001 года рождения

Ранее 5-tv.ru публиковал шокирующее видео. Водитель в Петербурге чудом избежал ДТП, катаясь по встречке ЗСД.

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