Пятеро молодых людей погибли в ДТП с КАМАЗом в Северной Осетии

Пять человек погибли в ДТП с участием отечественного легкового автомобиля ВАЗ-2106 и КАМАЗа на трассе Моздок — Прохладный в Северной Осетии.

Как сообщает региональный МЧС, авария произошла около полуночи на 11 километре автодороги. Все погибшие в возрасте от 19 до 26 лет находились в легковушке.

На кадрах с места видно, что шансов выжить у молодых людей не было. КАМАЗ буквально подмял под себя отечественную «шестерку». Спасателям пришлось вырезать тела погибших из искореженного до неузнаваемости автомобиля.

МЧС РФ по республике Северная Осетия

Обстоятельства аварии уточняются.

5-tv.ru публикует список погибших:

Вячеслав Б., 2000 года рождения Владислав К., 1998 года рождения Виктор Ц., 1993 года рождения Сергей Г., 2001 года рождения Денис Р., 2001 года рождения

Ранее 5-tv.ru публиковал шокирующее видео. Водитель в Петербурге чудом избежал ДТП, катаясь по встречке ЗСД.