«Мы защищаем честь Родины»: Исинбаева раскрыла секрет своих побед

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, многократная чемпионка мира и Европы и обладательница 28 мировых рекордов Елена Исинбаева свои многочисленные победы объясняет просто — патриотизмом. Спорт она считает той же войной, но только честной.

«На спортивной площадке мы защищаем честь Родины, наш флаг, наш гимн. У нас все то же самое, что и на войне, но только по-честному», — цитирует Исинбаеву ФАН.

Как отмечает агентство, первоначально Елена занималась совсем другим видом спорта. Однако сделать карьеру в гимнастике девочке помешал слишком высокий рост. Тогда тренер продолжил ей попробовать прыжки с шестом. И уже полгода спустя Исинбаева завоевала золотую медаль на Всемирных юношеских играх. Вскоре Елену призвали служить в Железнодорожные войска. В армии ей было присвоено звание капитана. Спортсменка до сих пор активно сотрудничает с Министерством обороны — проводит инструктажи в военных училищах.

В 2016 году Исинбаева объявила о завершении спортивной карьеры. Ее лучший результат в прыжках с шестом 5,11 метра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Елена Исинбаева уже выбрала спортивную карьеру для своего младшего ребенка — годовалого Добрыню, как только чуть-чуть порастет, собирается отдать в хоккей.