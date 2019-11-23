Владимир Путин прибыл на съезд «Единой России»

Глава государства Владимир Путин прибыл на 19-й съезд партии «Единая Россия», который проходит на ВДНХ. В нем участвуют порядка двух тысяч человек.

Встав у трибуны президент России поприветствовал собравшихся и начал речь. Он заявил, что у партии «нет морального права схалтурить». По его словам, «Единой России» нужна внутренняя позиция, а «словоблуды и конъюктурщики сдадут не только партию, но и страну». Глава государства также добавил, что правящая партия должна добиваться справедливости.

«Единая Россия» — правящая партия, но это не значит, что она должна быть покладистой к руководителям любого уровня», — сказал президент.

Также Владимир Путин подчеркнул важность предстоящих выборов для обеспечения консолидации общества. Отметил российский лидер также важность реализации национальных проектов.

«Прошу сосредоточиться на достижении зримых результатов по всем национальным проектам, чтобы люди чувствовали позитивные перемены в своей жизни», — обратился к членам партии глава государства.

Президент подчеркнул, что у членов политического объединения нет морального права «что-то недоделать или схалтурить».

Глава государства отметил, что «Единая Россия» никогда не боялась трудных решений и ответственности, благодаря чему стала крупнейшей партией страны.

«Единая Россия» — крупнейшая ведущая политическая партия страны. И этот статус она приобрела, потому что всегда на первое место ставила защиту интересов граждан», — заявил Путин.

После российский лидер выступит на пленарном заседании съезда.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что сегодня к числу единороссов присоединились главы отдельных регионов страны и представители крупного российского бизнеса. Партийные билеты были выданы главе Крыма Сергею Аксенову, губернатору Брянской области Александру Богомазу, президенту «Ростелекома» Михаилу Осеевскому, врио губернатора Севастополя Михаилу Развозжаеву, губернатору Мурманской области Андрею Чибису, а также заместителю гендиректора ОАО РЖД Александру Шаханову.