В атмосфере сгорел российский спутник системы предупреждения о ракетном нападении

Российский спутник, бывший частью системы предупреждения о ракетном нападении, сгорел в атмосфере. Об этом стало известно 23 ноября.

О том, что «Космос-2422» сошел с орбиты, сообщили американские специалисты — изменения зафиксировали в Командовании ВКО Северной Америки. Известно, что инцидент с российским спутником произошел в ночь на 23 ноября.

«Космос-2422» в последний раз был замечен, когда находился на высоте 80 километров над Землей. К текущему времени спутника уже не существует — он сгорел в атмосфере.

«Космический аппарат „Космос-2422“ был запущен 21 июля 2006 года с космодрома Плесецк. Данный аппарат выработал свой ресурс», — заявили в Минобороны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Китай вывел на орбиту еще два спутника навигационной системы Beidou. Космические аппараты М-19 и М-20 стартовали с космодрома Сичан с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-3B».