«Мужика в доме нет?!» Анастасия Волочкова удивила фанатов видео с топором

Анастасия Волочкова в очередной раз похвасталась кадрами, снятыми после бани в купели. Правда, перед процедурой балерине пришлось орудовать топором — поверхность воды заледенела, пишет ФАН. Многие подписчики были шокированы роликом, на котором хрупкая танцовщица разрубала лед совсем недевичьим орудием.

«Ледяная купель Волочковой. А вам не холодно на это смотреть?» — подписала пост знаменитость.

Поклонники Анастасии Волочковой признались — даже смотреть на подобное зрелище было холодно. Фанаты оценили мужество и волю кумира, окунувшегося в ледяную воду. Подписчики похвалили любимицу за поступок, которым может похвастаться не каждый мужчина.

«Ужас, холодина!»

«Брр, пока смотрела видео, залезла под одеяло»;

«Класс. Но я бы не решилась», — написали фолловеры.

Балерина на кадрах с топором выглядела достаточно уверенно. Никаких ужимок и женских слабостей звезда не проявляла. Только методично рубила заледеневшую поверхность купели.

«Мужика что ли в доме нет?! Сама топором работает! И так еле живая», — оставил комментарий хейтер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова села на шпагат, намазавшись лечебной грязью.