«Настя-Ниндзя»: Анастасия Волочкова села на шпагат, намазавшись лечебной грязью

Анастасия Волочкова напугала и одновременно рассмешила подписчиков в Instagram фотографией из сауны. В кадре балерина сидит на шпагате, вымазанная в лечебной грязи от головы до пят.

«К счастью, кроме лечебной грязи никакая другая грязь ко мне не прилипает. А лишь остается в руках тех, кто пытается ее в меня бросить или облить ею», — написала под фото звезда.

Instagram @volochkova_art

Многие подписчики в комментариях назвали Волочкову — нидзя. Ее образ оказался похож на то, как традиционно изображают японского разведчика-диверсанта. Другие возмутились ее откровенному шпагату и заявили, что балерина перешла все границы.

«Чуть сердце от испуга не остановилось»;

«Господи, я подумала, это шахидка»;

«Настя-Ниндзя», — отреагировали в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что подписчики посоветовали Волочковой обратиться к хореографу после ее танца под песню Лободы.