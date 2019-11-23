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  4. Мэр иркутского Тулуна попал в ДТП, погибла его супруга

Мэр иркутского Тулуна попал в ДТП, погибла его супруга

, 16:42 | Алиса Маркова 3 206

По предварительным данным, автомобиль, в котором находились глава города с женой, на трассе врезался в грузовик.

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Фото, видео: ТАСС / Светлана Латынина

Мэр иркутского города Тулуна Юрий Карих попал в аварию. ДТП произошло в субботу в Черемховском районе. По информации местных СМИ, автомобиль, в котором градоначальник ехал со своей супругой, врезался в стоящий на трассе грузовик. В результате аварии, погибла супруга Юрия Кариха — Лариса. Обстоятельства трагедии выясняются.

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