Мэр иркутского города Тулуна Юрий Карих попал в аварию. ДТП произошло в субботу в Черемховском районе. По информации местных СМИ, автомобиль, в котором градоначальник ехал со своей супругой, врезался в стоящий на трассе грузовик. В результате аварии, погибла супруга Юрия Кариха — Лариса. Обстоятельства трагедии выясняются.
Мэр иркутского Тулуна попал в ДТП, погибла его супруга
23 ноя, 16:42 | Алиса Маркова Происшествия 3 206
По предварительным данным, автомобиль, в котором находились глава города с женой, на трассе врезался в грузовик.
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