Видео: митрополит Корнилий поблагодарил Путина за возвращение старообрядцев

Владимир Путин встретился с епископом Православной старообрядческой церкви митрополитом Корнилием, где обсудил процесс переселения старообрядцев в Россию из других стран.

Митрополит выразил глубокую благодарность президенту за вклад в возвращение верующих на историческую родину. Епископ рассказал, что за несколько лет, в течение которых обсуждается и решается этот вопрос, переехало порядка 130 семей.

Кроме того, появилось 15 новых семей старообрядцев и родилось 30 детей. Митрополит Корнилий сообщил главе государства, что в следующем году из Латинской Америки готовы приехать в Россию еще 50 семей.

Владимир Путин поинтересовался у епископа Корнилия, были ли у переехавших семей какие-нибудь трудности и спросил, как переселившиеся справляются сейчас.

«Справляются с Божьей помощью, они люди непритязательные», — ответил митрополит Корнилий.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Владимир Путин провел встречу с главой госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным.