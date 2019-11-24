Пожар в многоквартирном жилом доме в подмосковном Королеве ликвидирован

Пожар в трехэтажном жилом доме в подмосковном Королеве на улице Первомайская ликвидирован, сообщает региональное МЧС.

По уточненным данным, площадь возгорания составила 1400 квадратных метров. 40 человек были эвакуированы. Для размещения жителей выделено два автобуса. Кроме того, для них подготовлен пункт временного размещения в Центре культуры и досуга.

Отмечается, что быстрое распространение огня было обусловлено наличием деревянной обрешетки кровли. В ликвидации пожара были задействованы 87 человек и 28 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало. Причины ЧП предстоит выяснить дознавателям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Королеве полыхает жилой дом на площади в 1800 квадратных метров.