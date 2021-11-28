В России 28 ноября отмечается День матери. В этот день дети выражают признательность своим родительницам, дарят им цветы, подарки, благодарят и признаются в любви. Сделать маме приятное, даже находясь за тысячи километров — вовсе не так трудно. 5-tv.ru собрал несколько идей, которые смогут вызвать улыбку на лице самого дорогого человека.

Свечи

Одно из самых простых решений для подарка матери — свечи. Если выложить ими сердце или слово «мама», вероятнее всего, это растрогает каждую женщину и заставит трепетать ее сердце от восторга. Причем подарить такие незабываемые эмоции можно, даже не потратив много денег.

Шары

Помимо свечей, выложить поздравление для любимой мамы можно с помощью шаров. Синие, белые, красные — они уже сами по себе дарят чувство праздника. А если их вручить 24 ноября, то впечатления от такого сюрприза, наверняка, останутся надолго.

Небесные фонарики

Невероятно красивое и неповторимое зрелище легко устроить, если запустить вместе с мамой в небо фонарики. За счет теплого воздуха они поднимаются вверх и светятся в темноте очаровательным теплым огоньком. Особенно эффектно будет выглядеть, если запустить сразу несколько таких фонариков ночью. Таким образом можно завершить праздничный день.

Букет

Букет из цветов уже давно считается одним из самых традиционных и популярных подарков на День матери. Однако можно добавить изюминку в полюбившуюся идею, если составить букет не из равноцветных роз и орхидей, а, например, из конфет или игрушек. Скорее всего, мама оценит оригинальность и будет приятно удивлена.

Билеты

Одним из самых идеальных вариантов является подарок-впечатление. Что может доставить столько эмоций, как поход в театр, кино или ледовое шоу? Постарайтесь учесть интересы своей мамы при выборе сюрприза и заранее приобретите билеты. Это позволит сделать день незабываемым.

Количество идей, которыми можно удивить маму в ее персональный день — большое множество. Каждая женщина по природе уникальна, поэтому можно подготовить подарок с учетом ее личных вкусов и особенностей. Главное помнить: любой подарок, даже самая мелочь, для матери будет приятнее, чем отсутствие внимания в этот день. Поэтому постарайтесь найти время, чтобы ей позвонить, написать и сказать о том, как сильно вы ее любите.

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