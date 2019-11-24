  1. Пятый канал
  4. В «Аэрофлоте» прокомментировали экстренную посадку лайнера в Ростове-на-Дону

В «Аэрофлоте» прокомментировали экстренную посадку лайнера в Ростове-на-Дону

, 12:11 | Карина Бернтгольц Фото 1 679

В авиакомпании принесли соболезнования родным и близким летчика, который скончался после приземления самолета в ростовской воздушной гавани.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com © Leonid Faerberg

Представители компании «Аэрофлот», которой принадлежит самолет Airbus 320, совершивший экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону «Платов», прокомментировали произошедший инцидент. Авиалайнер был вынужден приземлиться в ростовской гавани, в связи с тем, что второму пилоту стало плохо на борту. После посадки к самолету была вызвана бригада медиков, пилот скончался в машине скорой помощи. Предварительная причина смерти — сердечный приступ.

«Во время выполнения рейса SU1546 по маршруту Москва — Анапа внезапно ухудшилось самочувствие второго пилота. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону для скорейшего оказания медицинской помощи», — сообщили в авиакомпании.

Авиаперевозчик выразил соболезнования родным и близким погибшего. В компании также отметили, что после дозаправки рейс был продолжен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК начал следственную проверку по факту экстренной посадки.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.71
-0.13 70.52
-0.18
Гороскоп на 24 ноября: Луна в Раке говорит о появлении непреодолимой силы

Последние новости

1:06
Иван Милостивый: что категорически нельзя делать после 25 ноября
0:40
Горняки, пропавшие при задымлении шахты в Коми, найдены живыми
0:33
«Была учителем для всех жителей города»: Губернатор Петербурга о Людмиле Вербицкой
0:27
Волочкова растрогала поклонников поздравлением в День матери
23:59
Певица Гу Хара умерла в 28 лет
23:49
До трех человек возросло число пропавших горняков на шахте «Яреганефти»

Сейчас читают

Видео: российский дуэт успешно выступил на детском «Евровидении»
«Ты нормальный вообще?» Из-за чего началась «драка» Баскова и Крутого
Идеальная совместимость: у каких пар по знаку зодиака рождаются супердети

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]