В «Аэрофлоте» прокомментировали экстренную посадку лайнера в Ростове-на-Дону

Представители компании «Аэрофлот», которой принадлежит самолет Airbus 320, совершивший экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону «Платов», прокомментировали произошедший инцидент. Авиалайнер был вынужден приземлиться в ростовской гавани, в связи с тем, что второму пилоту стало плохо на борту. После посадки к самолету была вызвана бригада медиков, пилот скончался в машине скорой помощи. Предварительная причина смерти — сердечный приступ.

«Во время выполнения рейса SU1546 по маршруту Москва — Анапа внезапно ухудшилось самочувствие второго пилота. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону для скорейшего оказания медицинской помощи», — сообщили в авиакомпании.

Авиаперевозчик выразил соболезнования родным и близким погибшего. В компании также отметили, что после дозаправки рейс был продолжен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК начал следственную проверку по факту экстренной посадки.