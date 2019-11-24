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СК начал проверку по факту посадки самолета в Ростове-на-Дону, где скончался второй пилот

, 11:49 | Карина Бернтгольц Видео 150

У летчика лайнера, летевшего из Москвы в Анапу внезапно ухудшилось самочувствие, поэтому воздушное судно пришлось сажать в ростовском аэропорту.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

Южное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку по факту экстренной посадки самолета в Ростове-на-Дону, во время которой скончался второй пилот авиалайнера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Воздушное судно, вылетевшее из московской воздушной гавани «Шереметьево» в Анапу, экстренно приземлилось в аэропорту Ростова-на-Дону после того, как второму пилоту стало плохо. Во время посадки мужчина скончался.

Как стало известно ТАСС, самолет, совершивший вынужденную посадку в ростовском аэропорту Платов, сейчас готовится к вылету в пункт назначения — Анапу.

Ранее в интервью 5-tv.ru пассажир рейса рассказала о происходившем на борту самолета, когда второму пилоту стало плохо.

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Видео самолета, экстренно севшего в «Платове» из-за состояния второго пилота
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