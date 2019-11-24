Уголовное дело возбудили по факту страшного ДТП с шестью погибшими в Оренбуржье

Прокуратура Оренбургской области установила контроль за ходом расследования уголовного дела по факту ДТП с шестью погибшими. Об этом говорится на сайте ведомства.

В сообщении сказано, что уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного частью пятой статьи 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Там же уточняется, что авария произошла на 15 километре автодороги «Оренбург — Акбулак» в районе села Чистое.

Как сообщал 5-tv.ru, в Оренбуржье столкнулись микроавтобус и фура. В результате ДТП погибли шесть человек. Двоих доставили в больницу в тяжелом состоянии. В сети ранее появилось видео с места страшной аварии.