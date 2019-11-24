Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом и фурой в Оренбуржье

Микроавтобус и фура столкнулись на трассе в Оренбургской области. Как стало известно 5-tv.ru, в результате аварии погибли шесть человек.

ДТП произошло на трассе Р-239 «Оренбург — Акбулак — граница с республикой Казахстан» рядом с поселком Чистый. Столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль.

В результате ДТП пострадали восемь человек, включая одного ребенка. Он и еще пять взрослых погибли. Два человека находятся в тяжелом состоянии. Жертвами аварии стали граждане Узбекистана и Таджикистана. Движение по дороге полицейские перекрывать не стали.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото с места огненного ДТП нефтевоза и легковушки под Самарой. В результате аварии погибли три человека.