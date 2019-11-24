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«За деньги готова на все»: хейтеры снова освистали Гузееву за пост в Instagram

, 23:34 | Анастасия Игонина Видео 166

Артистка написала об отдыхе в Петербурге, который подарил ей «второе дыхание». Но подписчики уверены, что телеведущая не была с ними искренней.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Sergey Kovalev, Instagram @_larisa_guzeeva_

Лариса Гузеева рассказала о «втором дыхании», которое подарил ей отдых в Петербурге. Своими эмоциями актриса и телеведущая поделилась с подписчиками в Instagram.

Звезда опубликовала несколько кадров, на которых она позирует у бассейна на крыше оздоровительного медицинского центра в Северной столице.

«За спиной небо, море и мой родной Питер. Впереди свет и красота! Спасибо, ты подарил мне второе дыхание!» — написала артистка, отметив в тексте аккаунт клиники, в которой проходила курс.

Instagram @_larisa_guzeeva_

Многие фолловеры негативно восприняли новый пост Гузеевой. Ларису упрекнули в том, что она могла получать деньги за публикации с упоминанием медучреждения — из-за этого пользователи отказались верить в искренность ее слов.

«За деньги готовы на все?»

«Сколько вам заплатили за рекламу бассейна?» — злятся хейтеры.

Кроме того, на фотографиях не самого высокого качества недовольные юзеры сумели разглядеть несовершенство лица Гузеевой — даже несмотря на то, что в кадре актриса находится на заднем плане в полный рост.

«Такое ощущение, что вы в этой клинике сидели на алкогольной диете», — вынесли жестокий вердикт фолловеры телеведущей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что похудевшая Лариса Гузеева снова сменила цвет волос.

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