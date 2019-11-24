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Видео: российская участница детского «Евровидения» показала талисман в ботинке

, 18:55 | Анастасия Игонина Видео 509

Вечером 24 ноября Татьяна Меженцева и Ооржек Денберел выступили на мировом песенном конкурсе. Чтобы привлечь успех, девочка взяла с собой на сцену монету времен Екатерины I, которую сама однажды нашла.

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Фото, видео: Instagram @tanya.mezhentseva

Участница российского дуэта на детском «Евровидении» показала талисман, который помог ей удачно выступить. Девятилетняя Татьяна Меженцева поделилась коротким роликом на своей странице в Instagram.

Видео было снято незадолго до выступления дуэта на сцене. В кадре Меженцева сидит на стуле в гримерке в серебристом концертном костюме. На ладони у девочки некий круглый предмет — это старинная монета времен Екатерины I. Татьяна сообщает, что это ее «заветный талисман» и сейчас он «отправится в путешествие».

После этого Меженцева прячет талисман в правый ботинок. В завершение видео девочка попросила своих поклонников пожелать ей удачи.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео выступления Татьяны Меженцевой и Ооржека Денберела на детском «Евровидении».

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