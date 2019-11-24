Видео: российская участница детского «Евровидения» показала талисман в ботинке

Участница российского дуэта на детском «Евровидении» показала талисман, который помог ей удачно выступить. Девятилетняя Татьяна Меженцева поделилась коротким роликом на своей странице в Instagram.

Видео было снято незадолго до выступления дуэта на сцене. В кадре Меженцева сидит на стуле в гримерке в серебристом концертном костюме. На ладони у девочки некий круглый предмет — это старинная монета времен Екатерины I. Татьяна сообщает, что это ее «заветный талисман» и сейчас он «отправится в путешествие».

После этого Меженцева прячет талисман в правый ботинок. В завершение видео девочка попросила своих поклонников пожелать ей удачи.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео выступления Татьяны Меженцевой и Ооржека Денберела на детском «Евровидении».